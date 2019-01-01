بيل يتلقى عرضًا من الدوري الصيني

تعرف على موقف بيل من الرحيل إلى الدوري الصيني

تلقى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عرضًا من الدوري الصيني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

بيل خرج من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، إلا أنه لم يقبل أي عرض تلقاه حتى الآن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيل تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية إلا أنّ اللاعب رفض الفكرة شكلًا وموضوعًا.

وأوضحت أنّ الويلزي لا يخطط للرحيل عن صفوف ريال مدريد كما أنّه انضم إلى معسكر الملكي للفترة التحضيرية.

وكيل أعمال صاحب الـ 29 عامًا أكد أنّ بيل لن يغادر صفوف ريال مدريد وأنّه سعيد في إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ هداف منتخب ويلز يحصل على 17 مليون يورو سنويًا في الفريق.