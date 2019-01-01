بيل مستمر في ريال مدريد رغم رغبة زيدان وبيريز في رحيله

ريال مدريد الإسباني يواجه صعوبات كبيرة في بيع النجم الويلزي جاريث بيل قبل انطلاق الإعداد للموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يعاني نادي ريال مدريد الإسباني من صعوبة بيع لاعبه الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام هوتسبير السابق والملكي الحالي.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث فشل النادي في الحصول على أي عروض للنجم الويلزي في الفترة الماضية، مما يعني إمكانية استمراره مع الفريق.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وسيسافر اللاعب مع نادي ريال مدريد لفترة الإعداد بسبب عدم حصوله على أي عروض في الفترة الماضية، ليكون في حالة بدنية طيبة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد بكل جهده لبيع اللاعب من أجل تمويل نفسه ببعض الأموال من تلك التي صرفها على الصفقات التي قام بها في الفترة الماضية.

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ويستمر تعاقد اللاعب مع فريق ريال مدريد حتى نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقد أبدى رغبة من قبل في الاستمرار رفقة النادي الملكي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن كل من زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز سبق لهما التلميح لرغبتهما في رحيل اللاعب عن النادي في الموسم المقبل.