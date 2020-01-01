بيل لمانشستر يونايتد: مستمر في ريال مدريد حتى 2022

تقارير تؤكد تمسكه بالملكي..

كشفت صحيفة "ميرور" أن جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، قد أبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد أنه لن يغادر إسبانيا قبل نهاية عقده في 2022.

بيل كان قريبًا من الانضمام إلى الصين في الصيف الماضي براتب ضخم يصل إلى مليون جنيه استرليني في الأسبوع، قبل أن تفشل الصفقة لطلب ريال مدريد رسوم للصفقة.

وعلى الرغم من العلاقة السيئة التي تربط بيل بجمهور الريال مؤخرًا بسبب تصريحاته الاستفزازية عن عشقه للجولف وتفضيله لهذه الرياضة على النادي، إلا أن الدولي الويلزي يُريد الاستمرار في الملكي في السنتين المقبلتين.

وبحسب ما أشارت له الميرور، فإن صاحب الـ30 عامًا غير متعجل الرحيل عن ريال مدريد نظرًا للراتب الضخم الذي يتقاضاه، والذي يزيد عن 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

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مانشستر يونايتد حاول أن يضم بيل في صفقة كانت لتكون مدوية بمقدورها نقل الشياطين الحمر إلى مستوى آخر مميز هذا الشتاء، إلا أن اللاعب أبلغهم صراحةً أنه لن يغادر العاصمة الإسبانية قبل نهاية عقده لينتقل مجانًا حينها إلى فريق آخر.

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغم محاولته التخلص من بيل في الميركاتو الماضي، لكنه بدأ في إقحام اللاعب رويدًا رويدًا في كتيبته هذا الموسم ليصير من ضمن العناصر الأساسية للميرينجي حتى الآن.

وشارك بيل في 14 مباراة منهم 10 كأساسي، وسجل هدفين وصنع آخرين، وغاب عن آخر كأس السوبر الإسباني ومباراة إشبيلية الأخيرة بسبب الإصابة.

يذكر أن بيل قد حقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى جانب لقب للدوري الإسباني خلال رحلته منذ انضمامه إليهم من توتنهام عام 2013 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو.