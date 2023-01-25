بيل "لا يفتقد ريال مدريد كثيرًا".. وأسطورة الجولف: لا يمكنه أن يكون جيدًا في كل شيء!

الويلزي بدأ مسيرته في الجولف رسميًا لكن عليه معرفة أن الأمر ملفوف بالصعوبات

شارك جاريث بيل في إحدى الجولات التحضيرية لبطولة "بي جي آيه" الاحترافية التي أعلن أمس أنه سيشارك فيها بشكل رسمي ليدخل عالم الجولف بشكل احترافي بعد اعتزال كرة القدم.

والتقى خلال تلك الجولة بلاعب الجولف الإسباني المرموق جون رام، والذي تحدث مع بيل عن عدد من الأمور التي التقطتها عدسات المصورين.

وحين سأله رام عما إذا كان قد افتقد الأجواء في ريال مدريد بعد ترك الفريق ثم اعتزال كرة القدم، أجاب اللاعب الويلزي السابق: "نعم أفتقد أجواء ريال مدريد بعض الشيء، ولكن ليس كثيرًا".

وقال رام في تصريحاته مازحًا عقب لقائه بجاريث بيل والتي نقلتها صحيفة "ماركا": "لقد أخبرت جاريث (بيل) أنه لا يستطيع أن يكون جيدًا في كرة القدم والجولف معًا، هذا ليس عادلًا، يمكنه أن يكون جيدًا في كرة القدم لكن من غير العدل أن يملك نفس الموهبة في الجولف".