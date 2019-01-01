بيل: لا أستمتع بكرة القدم بنفس القدر وأهتم بالجولف

تصريحات جاريث بيل حول رئيس وزراء بريطانيا وعلاقته بالجولف وكرة القدم وريال مدريد في الوقت الحالي

تحدث النجم الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد حول علاقته بكرة القدم في الوقت الحالي وشغفه بالجولف وعدم درايته بأي شيء يخص علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيل إنه يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي ولكن ليس بنفس القدر الذي كان عليه في الماضي، مؤكدًا أن الشغف باللعبة يرتفع في بداية مسيرة اللاعب ويقل تدريجيًا مع مرور السنوات.

وأضاف: "أنا في وقت متأخر من حياتي المهنية حيث أحتاج إلى التفكير في أشياء أخرى غير كرة القدم ، الاعتزال سيكون بعد فترة طويلة. لم أفكر فيه كثيرًا ، لكن عمري 30 عامًا وعليك الانتباه الى هذه الامور. أحاول الاعتناء بنفسي ولا أفضل الجلوس على الأريكة"

وتابع: "عندما تكون شابًا تكون كرة القدم بالنسبة لك هي كل شيء ولكن عندما تلعب كثيراً يقل اهتمامك بها، ما زلت أستمتع بكرة القدم ولكن ليس كما كان عليه الحال منذ سنوات"

وأردف: "لا أستطيع التحدث عن شيء لا أهتم به. أتابع لعبة الجولف، هل تريد مني أن أخبرك من هو الرقم الأول في العالم في اللعبة؟ هذه هي هوايتي وأحبها كثيرًا"

وحول قصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال بيل: "أنا أنظر إلى البريكست من الناحية المالية، لأنه من الواضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر علي بطريقة معينة بسبب الاستثمارات المالية، لأن الأمور تتغير، لكنني لا أقرأ معظم هذا الهراء"

واسترسل: "أنا حقًا لا أعرف 99 بالمائة عن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أنا لا أعرف حتى من هو رئيس الوزراء. ليس لدي أي فكرة عنه"

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يذكر أن جاريث بيل قد ابتعد عن خطط زين الدين زيدان في ريال مدريد عقب نهاية التوقف الدولي الأخير بسبب تعرضه لإصابة.