بيل يصل إلى الصين وشائعات إنتر تتزايد

بيل وصل الصين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصل جاريث بيل، نجم ريال مدريد، إلى الصين في الساعات الأخيرة من أجل إتمام انتقاله إلى جيانتشو، وسط شائعات عن خروجه معاراً إلى إنتر.

وشارك بيل في وديات ريال مدريد الأخيرة أمام أرسنال وأتلتيكو رغم حديث مدربه زين الدين زيدان عن اقتراب رحيله عن الفريق الملكي.

وظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وصول بيل واستقباله في أحد المطارات الصينية بحفاوة من قبل الجماهير.

وأوضحت التقارير أن بيل سيتقاضى أسبوعياً قرابة مليون جنيه استرليني من الفريق الصيني، وسيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات.

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وأكدت "رويترز" أن هناك احتمالية أن يخرج بيل معاراً إلى إنتر بمجرد إتمام انتقاله إلى جيانشو بسبب الملكية المشتركة بين الناديين.

وتعود ملكية إنتر والنادي الصيني لمجموعة "سونينج" التجارية، وسبق وانتقل الثنائي إيدر وترينت سانسبيري بين الناديين.