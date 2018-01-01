بيل وبنزيما يقودان ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بيل وبنزيما في خط هجوم ريال مدريد أمام كاشيما الياباني بشكل مؤكد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى ريال مدريد أخبارًا سارة بتأكيد مشاركة الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما في مواجهة كاشيما إنتلرز الياباني، وذلك ذمن نصف نهائي كأس العالم للأندية. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وكان ريال مدريد قد سافر إلى أبو ظبي صباح الإثنين، وذلك من أجل إقامة معسكر استعدادي لمباراة كاشيما إنتلرز والتي من المفترض أن تقام يوم الخميس المقبل.

وكان كريم بنزيما قد عانى من آلام على مستوى الفخذ عقب مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري أمام رايو فايكانو، كما عانى جاريث بيل من انزعاجات على مستوى ربلة الساق، الأمر الذي جعل مشاركتهم في كأس العالم للأندية محل شك.

وحسب التقرير الطبي الصادر، فإن الثنائي يمكنهما المشاركة أمام كاشيما إنتلرز الخميس المقبل، بانتظار قرار المدرب سانتياجو سولاري حول من سيبدأ ومن سيجلس على مقعد البدلاء.

وكان ريال مدريد قد حقق البطولة مرتين على التوالي في آخر نسختين، ويسعى لتحقيقها للمرة الثالثة هذا الموسم ليستمر في تحقيقه للأرقام القياسية خلال هذه الحقبة.

يذكر أن كاشيما إنتلرز كان قد واجه ريال مدريد في نهائي البطولة عام 2016 في النهائي الذي لعب في اليابان، وخلق حينها المتاعب للفريق الملكي حيث امتدت المباراة إلى أشواط إضافية حسمها كريستيانو رونالدو في النهاية.