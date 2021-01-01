جاريث بيل

بيل بعد ثنائيته أمام بيرنلي: أرد على الانتقادات بالعمل فقط

دينا جركس
دينا جركس
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Gareth Bale - Anoeta
Gareth Bale - Anoeta
تصريحات جاريث بيل بعد الفوز على بيرنلي ومشاهمته بـ3 أهداف

إستمر الويلزي جاريث بيل بمساره التهديفي للمباراة الرابعة على التوالي وهذه المرة بثنائية في شباك بيرنلي بالإضافة الى أسيست منحه لزميله هاري كين،

وقل بيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الشعور جيد جداً، كنت أستعد تدريجياً للعودة ومن الجيد مساعدة الفريق، انا على علم بالانتقادات، لكني أستمر بالعمل ولا أرد، أملك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، أبتعد عنها وأرد بالمجهود فقط".

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وعن مشاركة الملعب مع كل من هاري كين وهوي مين سون قال بيل: "من أجلهما أتيت الى توتنهام، آمل أن نطلق من جديد بعد هذا الفوز، كرة القدم ليست دائماً عادلة لكننا نستمر بالتركيز والتحسّن وهذا ما أثبتناه امام بيرنلي".

 

وفي رقم مميز شارك بيل في المباريات الـ4 الأخيرة ب7 أهداف محرزاً 4 أهداف ومانحاً 3 أسيست.  

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