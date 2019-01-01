بيل المصاب مع ريال مدريد يشارك بشكل طبيعي مع منتخب بلاده

جاريث بيل شارك بشكل طبيعي اليوم في مران ويلز

ظهر جاريث بيل، لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز، بصورة طبيعية في مران منتخب بلاده اليوم، بعد غيابه عن ريال مدريد قرابة الشهر بسبب الإصابة.

ويتواجد بيل مع منتخب ويلز، استعداداً لمباراتي أذربيجان والمجر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو القادم.

ويغيب صاحب الـ 30 عاماً، عن المباريات منذ منتصف أكتوبر الماضي بسبب الإصابات العضلية، ويشارك وحيداً في مران ريال مدريد بصالة الألعاب الرياضية.

ولم يفصح ريال مدريد، عن طبيعة الوضع الحالي للاعبه الويلزي، أو عن إصابته التي أشارت التقارير الصحفية أنها عبارة عن مشاكل في العضلة الخلفية.

بيل اليوم، شارك بشكل طبيعي في مران ويلز وظهرت عليه علامات السعادة، ودون أي شكوى من إصابته مما أثار دهشة الصحافة الإسبانية.

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وكان زيدان مدرب ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق، أنه لن يمانع من انضمام لاعب فريقه إلى منتخبه، ولكن لديه تحفظات في حال مشاركته في المباريات وهو مصاب.

جدير بالذكر أن بيل لعب مع ريال مدريد هذا الموسم، ست مباريات في الليجا سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.