بيليه يوجه تحية خاصة لرونالدو بعد الفوز بالدوري الإيطالي

O @cristiano é o atleta moderno, que mostra para todos que o sucesso sempre chega para quem é dedicado e ama o que faz. Ao lado dele, quero homenagear os incríveis jogadores @douglascosta, @alxsndro12 e @daniluiz2. Parabéns pelo campeonato italiano, @juventus! ⠀ ⠀ //⠀ ⠀ @Cristiano is the modern athlete, who shows everyone that success always comes to those who are dedicated and love what they do. Also, I would like to congratulate my fellow Brazilians @douglascosta, @alxsndro12 and @daniluiz2. Great work winning the @seriea title, @juventus.

