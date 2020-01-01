بيليه يهنئ ميسي على معادلة رقمه التاريخي، والبرغوث يرد

بيليه يهنئ ميسي الذي يرد على البرازيلي وأحاديث الأساطير دائمًا تصنع البهجة عند المشجع

رد ليونيل ميسي برسالة ودية على تهنئة بيليه له بمعادلة رقمه التاريخي مساء أمس، في حديث شيق بين أسطورة الماضي وأسطورة الحاضر.

وهنأ بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية ونادي سانتوس معادل رقمه القياسي التاريخي ليونيل ميسي اليوم بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 643 بقميص نادٍ واحد.

وعادل قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب يسجل أهداف بقميص فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

وسجل ميسي هدف التعادل لنادي برشلونة في شباك فالنسيا في شوط المباراة الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصل إلى الهدف رقم 643 مع الفريق الكتالوني، وهو الرقم الذي حققه بيليه مع سانتوس.

وبهذه المناسبة، هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية والفائز بكأس العالم 3 مرات وأيقونة السامبا بيليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الوصول إلى هذا الرقم التاريخي ومعادلة سجل صمد لسنوات طويلة.

وكتب بيليه عبر إنستجرام رسالة إلى ميسي قال له فيها: "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير مسارك، أنا مثلك، أعرف كيف يكون حب ارتداء نفس القميص كل يوم. مثلك، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نتواجد فيه ونشعر بأننا في المنزل ".

واختتم الأسطورة البرازيلية رسالته قائلًا: "كل التهاني لك على سجلك التاريخي، وتذكر أنه قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الجميلة في برشلونة، قصص مثل قصصنا القديمة، عن حب نفس النادي لفترة طويل ، للأسف ستزداد ندرة ذلك في العالم وكرة القدم، وأخيرًا، أنا معجب بك كثيرا يا ميسي"

من جهته، رد ميسي برسالة ودية أخرى حيث قال: "شكرًا جزيلًا على رسالتك المليئة بالمحبة، كان من الرائع حقًا أن ترى ما تعنيه هذه الكلمات قادمًا من شخص رائع مثلك. أرسل لك عناقًا كبيرًا"

واحتفل كامب نو الصامت بدون حضور جماهيري بهذا الإنجاز حيث أشارت لوحة الملعب إلى الرقم التاريخي لقائد نادي برشلونة بمجرد تسجيله للهدف.