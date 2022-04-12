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البرازيل

بيليه يطمئن الجماهير: أنا قوي وأشاهد البرازيل في كأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
10:20 ص غرينتش+3 4‏/12‏/2022
Pele World Cup
بيليه مستمر في حربه ضد السرطان

نشر النجم البرازيلي بيليه بيانًا يطمئن فيه جماهير كرة القدم العاشقة لأسطورة راقصي السامبا حول حالته الصحية بعد تدهورها في الأيام الأخيرة.

وكان بيليه قد توقف عن الاستجابة للعلاج الكيماوي الذي بدأ الخضوع له في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني في الأمعاء.

وكانت يومية "فولا" البرازيلية قد أفادت أن بيليه قد خضع للعناية التخفيفية وهي حالة يتم الوصول إليها مع المرضى الميئوس من شفائهم.

لكنه أوضح في بيانه أنه لا يزال يصارع مرض السرطان، حيث قال: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد. أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها".

واختتم: "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا!.. شكراً جزيلاً على كل شيء".

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