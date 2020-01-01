بيليه: رونالدو أفضل من ميسي وأنا الأفضل في التاريخ

تصريحات بيليه حول المقارنة بين رونالدو وميسي وأشياء أخرى

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إن كرستيانو رونالدو في الوقت الحالي أفضل على المستوى الإجمالي من ليونيل ميسي.

وما زال بيليه يعتقد أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك على الرغم من وصوله إلى التاسعة والسبعين من عمره ومعاصرة العديد من الأجيال الجديدة.

المزيد من الفرق

وكان بيليه قد تحدث في مرات سابقة حول أفضليته على جميع لاعبي كرة القدم الحاليين، كما رفض مقارنة ميسي به في بداية مسيرة البرغوث الأرجنتيني.

وحول ذلك، قال بيليه إنه وفقًا للوضع الحالي فإن كرستيانو رونالدو أفضل من ليونيل ميسي كمجمل، بعد ما قدمه البرتغالي في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "اليوم أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الأفضل. إنه الأكثر اتساقًا، لكن لا يمكنك نسيان ميسي بالطبع ، لكنه ليس هدافًا في الوقت الحالي"

وتابع: "الأفضل في التاريخ؟ إنه سؤال يصعب الإجابة عليه. لا يمكننا أن ننسى زيكو ورونالدينيو ورونالدو، وأسماء أخرى في أوروبا مثل بيكنباور وكرويف، ولكنني أعتقد أن بيليه أفضل من الجميع"

وأردف: "أقول ذلك لأن الجميع يقارنونهم بي، هي ليست مقارنة من صنعي، ولكنهم هم من يقومون بمثل هذه المقارنات بين لاعبين من أجيال مختلفة"

كابيلو: مواجهة رونالدو تفرض عليك تسجيل هدفين للتقدم

يذكر أن بيليه قد عانى من وعكة صحية في الأشهر الأخيرة، ولكنه خرج وطمأن جماهيره ومحبيه على صحته وأكد استكمال أعماله المجدولة بشكل طبيعي.