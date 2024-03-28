"لم أحلم أبدًا بشيء كهذا".. بيلينجهام يقطع وعدًا لجماهير ريال مدريد ومنتخب إنجلترا

"ممتن لكل من شارك في مسيرتي"

أعرب جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بحالة التألق التي يعيشها مع النادي الملكي ومنتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق جزءًا كبيرًا من أحلامه في وقت سريع.

وقدم بيلينجهام بداية مثالية مع ريال مدريد في عامه الأول، حيث سجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف لزملائه خلال 31 مباراة خاضها بقميص الملكي.

وقال بيلينجهام في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "أستيقظ وأضطر إلى قرص نفسي، عندما ألعب مع إنجلترا في ويمبلي أو مع ريال مدريد في البرنابيو. لم أحلم أبدًا بشيء كهذا بهذه السرعة، لكنني ممتن لكل من شارك في مسيرتي".

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وأضاف: "أهدافي هذا العام؟ بالطبع الألقاب.. لدي القدرة على منح بلدي إنجلترا وفريقي ريال مدريد، تجارب وذكريات رائعة من خلال تحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات".

وأشار الدولي الإنجليزي، إلى أنه يعلم أنه يعيش موسمًا رائعًا منذ وصوله إلى مدريد، لكنه يدرك أيضًا أن العمل لم ينته بعد وأن الجزء الأكثر أهمية يبدأ الآن، موضحًا: "أحاول الذهاب إلى الملعب للقيام بعملي ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وعلق بيلينجهام على الانتقال للحياة في إسبانيا: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكنه أيضًا ممتع جدًا للتكيف وتحمل مسؤولية أكبر مع ريال مدريد والمنتخب، أحاول استيعاب ذلك والاستمتاع بالتجربة والتحسن والتطور".

وختم: "الجمهور في مدريد يحب أسلوب لعبي، أتحرك بالكرة وهذا جيد وأحاول دائمًا التواصل مع الجماهير أثناء وجودي، أريد أن يشعر المشجعون وكأنني مشجع آخر يلعب ويمثلهم".