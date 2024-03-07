بيلينجهام : يريدون تصويري كـ"عبرة" عن طريق هذا القرار السخيف

النجم الإنجليزي ليس راضيًا عن ماحدث

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يؤمن جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، بأنه من السخيف أن يتم معاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب طرده أمام فالنسيا مطلع هذا الأسبوع.

بيلينجهام صرخ في وجه الحكم خيل مانزانو قائلًا بعد إلغاء هدفه ضد الخفافيش في الثانية الأخيرة:"إنه هدف لعين"، ليخسر ريال نقطتين بإلغاء هدف الفوز، ويفتقد كذلك لمجهودات لاعبه الإنجليزي لمباراتين محليتين بسبب هذه الواقعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه قال اللاعب الشاب عقب تعادل ريال مع لايبزيج بدوري أبطال أوروبا لشبكة "Movistar:"من الصعب قول شيء الآن، لأن هناك تحقيقات واستئنافات جارية، وما حدث مع الحكم قد حدث ولا يمكن الرجوع إليه كثيرًا".

وأضاف:"علينا أن نتذكر أنه إنسان وأنا بشر كذلك، يجب أن أستخدم القليل من المنطق السليم للحكم على أفعالي، لأنني لم أقصد أي إساءة بكلماتي، لقد تصرفت بشكل مشابه لما فعله زملائي".

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وتابع:"في بعض الأحيان أعتقد أنهم يحاولون اتخاذي كعبرة ومثال لأنني جديد على الدوري الإسباني، ولكني أعتقد أن النادي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق من خلال استئنافه، لأن الإيقاف مباراتين أمر سخيف بعض الشيء، ولو تم تطبيق هذه العقوبة سيكون علي تحمل المسؤولية والقيام بدعم الفريق من المدرجات".

وجاءت تصريحات بيلينجهام بعد تعادل ريال مع لايبزيج 1/1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي قاد الفريق للتأهل بنتيجة 2/1 لمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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