"لست مثاليًا" .. بيلينجهام يكشف عن أسعد لحظة في مسيرته وسر تألقه مع ريال مدريد

حلم الثلاثية التاريخية يسيطر على عقل الإنجليزي

يرى الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أن من حقه الحلم بحصد ثلاثية تاريخية خلال الموسم الحالي مع فريقه ومنتخب بلاده.

وكان بيلينجهام قد حصد كأس السوبر الإسباني في بداية الموسم مع ريال مدريد، لكنه يطمح في الفوز بلقب الدوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الميرنجي ودوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقه للدور نصف النهائي، بخلاف إمكانية حصد كأس أمم أوروبا مع منتخب إنجلترا هذا الصيف.

وقال بيلينجهام عند حصوله على جائزة اكتشاف العام في حفل توزيع جوائز لوريوس للرياضة العالمية لعام 2024: "التتويج بالثلاثية؟ إنه بالتأكيد شيء أريد القيام به".

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وأضاف: "لا يزال أمامنا عدد قليل من المباريات لاختتام الدوري الإسباني، ثم لدينا مباراتين صعبتين للغاية ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أما بالنسبة لليورو، آمل أن نتحسن عن البطولات القليلة الماضية والقيام بعمل أفضل".

وتحدث بيلينجهام عن سرعة اندماجه داخل ريال مدريد، قائلًا: "أعتقد أنه مزيج من كل شيء. زملائي في الفريق مذهلون، فريق العمل رائع، أخرج إلى المدينة بين الحين والآخر ويتم استقبالي بشكل جيد من قبل المشجعين. إنه مزيج جيد حقًا".

وختم: " أفضل شيء حدث لي هو التوقيع لريال مدريد، أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي، أنا لست مثاليًا، لكنني أحاول أن يكون لي تأثير على الفريق".

وسجل بيلينجهام 21 هدفًا لريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، بما في ذلك هدف الفوز القاتل في شباك برشلونة، خلال الكلاسيكو الأخير.