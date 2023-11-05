بيلينجهام يثير رعب جماهير ريال مدريد .. إصابة محتملة قد تبعد الإنجليزي!

قلق بشأن بيلينجهام في مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو...

أثار جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، القلق في قلوب مشجعي فريقه أثناء مباراة الميرينجي، مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، بعد سقوطه وإصابته القوية.

ويلعب ريال مدريد، مع رايو فاييكانو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت المباراة سقوط اللاعب صاحب الـ 20 في مطلع الشوط الأول من المباراة، وتعرض إلى إصابة في الكتف، ولكنه تلقى العلاج اللازم وأكمل المباراة.

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وتوقف بيلينجهام عن اللعب أكثر من مرة وتوجه نحو الطاقم الطبي ليتلقى اللاعب العلاج اللازم، لكنه بالرغم من ذلك استمر في المباراة حتى نهايتها.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، يتصدر قائمة ترتيب هدافي ريال مدريد في الموسم الحالي، إذ نجح النجم الإنجليزي في تسجيل 13 هدفًا في 13 مباراة خاضها مع ريال مدريد في كافة المسابقات.