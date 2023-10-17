جود بيلينجهام وهاري كين .. ثنائية أسقطت إيطاليا وجلبت الحسرة إلى ريال مدريد!

ثنائي يعرف من أين تؤكل الكتف

قمة أوروبية ساحرة حسمتها إنجلترا على حساب إيطاليا بنتيجة 3/1، ولكن الحسرة لن يشعر بها الطليان فقط، بل يجب وصولها إلى ريال مدريد!

جانلوكا سكاماكا منح إيطاليا الأسبقية بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عشر، ولكنها لم تكن نهاية القصة بالنسبة للأسود الثلاثة الذين انتفضوا في وجه الضيوف.

هاري كين نجح في إعادة بلاده للصورة بهدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الثاني، بينما عاد كين ليختتم الثلاثية بالدقيقة 77.

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انتصار هام جدًا للإنجليز في تصفيات يورو 2024، ولكن ما علاقة كل ذلك بريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز؟

ثنائية تصنع الفارق

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الفوز يعود بنسبة كبيرة إلى ما قدمه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي وجود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الذي يعيش أفضل فترات مسيرته مع النادي الإسباني.

المباراة كانت معقدة وفي غاية الصعوبة، ولكن بيلينجهام قرر الظهور من جديد على مستوى الدولي ليمنح فريقه ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله ماركوس راشفورد.

بيلينجهام فعل ما يقوم به مع ريال وقاد خط وسط إنجلترا بجوار الثنائي ديكلان رايس وكالفين فيليبس، حيث أجاد لعب دور اللاعب الوسط المتقدم صاحب الأدوار الهجومية.

وأما بالنسبة لكين فحدث ولا حرج، بداية من ركلة الجزاء التي سجلها بالتخصص، والدور الهام الذي يلعبه في بناء الهجمة وصناع الفرص الخطيرة من اللاشيء.

الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا يثبت قيمة كين وجودته التي لا توجد في أفضل المهاجمين في العالم حاليًا وعلى رأسهم إرلينج هالاند وكيليان مبابي، بسبب قدرته على إحياء أي هجمة والتسجيل من أنصاف الفرص.

شكل المباراة كان سيتغير تمامًا من دون كين وبيلينجهام، لأنهما حتى ولو لم يظهران في أفضل مستوياتهما إلا أنهما صنعا الفارق بفضل موهبتهما الاستثنائية.

هل يندم بيريز؟

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أيقن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قيمة بيلينجهام وعمل على إنهاء الصفقة بـ100 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، وأقنع اللاعب برفض كل العروض المقدمة له من مانشستر سيتي وكل عمالقة أوروبا.

صاحب الـ20 سنة كان عند حسن الظن بل فاق التوقعات بتسجيل 10 أهداف وصناعة 3 في 10 مباريات فقط مع ريال بكل البطولات حتى الآن.

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الجميع يحسد ريال على الإنجليزي الشاب، ولكن يبدو أن بيريز فرط في الحصول على ثنائية كانت ستقود الفريق لحصد الألقاب بالطريقة التي اعتاد عليها الميرينجي.

عندما رحل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، دخل ريال في سباق التعاقد مع كين ولكنه انسحب مبكرًا طمعًا في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وانتهى به الأمر بالاكتفاء باستعارة خوسيلو مع ذهاب كين إلى بايرن.

ثنائية "كين وبيلينجهام" تناسب طبيعة ريال مدريد وأسلوب الفريق الذي يعتمد على ضم نجومًا يعرفون من أين تؤكل الكتف ويمكنهم صناعة الفارق في الأوقات الصعبة والمعقدة.

ربما تأخر الوقت وضاع كين تمامًا على ريال لأن بايرن لن يفرط فيه، لذلك لا يوجد أي وقت للندم لأن ثنائية "كين وبيلينجهام"ضاعت بالفعل وفرط فيها بيريز وقد يندم أشد الندم هذا الموسم على وجه التحديد!