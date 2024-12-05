فيديو | فاض الكيل بالإنجليزي ... بيلينجهام ينفجر غضبًا من مبابي خلال مواجهة بلباو

ريال مدريد خسر ومهاجمه الفرنسي خيب الآمال مجددًا

يبدو أن الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، فاض به الكيل من زميله الفرنسي، كيليان مبابي، مثله مثل جميع عشاق الفريق الإسباني، وقد ظهر ذلك جليًا خلال مواجهة أتلتيك بلباو مساء أمس.

الفريق الملكي خسر أمام بلباو في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف، وقد أهدر مبابي ركلة جزاء مما فتح عليه أبواب الهجوم، خاصة في ظل عدم تقديمه للأداء المتوقع منذ انضمامه من باريس سان جيرمان بداية الموسم الجاري.

الجمهور الأبيض تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بيلينجهام وهو ينفجر غضبًا من مبابي لمبالغته في المراوغة من الجانب الأيسر في الملعب بدلًا من تمرير الكرة عرضيًا، مما أدى لخروج الكرة إلى خارج الملعب وضياع الهجمة.

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خسارة ريال مدريد جمدت رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني من الليجا، وقد فقد فرصة التقدم للصدارة على حساب برشلونة حال فوزه بالمباراة المؤجلة أمام فالنسيا، حيث بقي الفارق بين الفريقين عند 4 نقاط.

ريال مدريد لا يعيش وضعًا أفضل في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 3 مباريات من إجمالي 5، ويحتاج إلى معجزة للتأهل المباشر ضمن الـ8 الأوائل إلى دور الـ16.