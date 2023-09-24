بيلينجهام ليس "سوبر مان" .. حل أزمة هجوم ريال مدريد عجز أمام دفاع أتلتيكو!

بيلينجهام "المنقذ" لم ينقذ ريال مدريد في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد...

سقط ريال مدريد، في فخ الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024.

وشهدت المباراة مشاركة جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد هذا الموسم، ولكنه فشل في إنقاذ فريقه كما يفعل في كل مباراة، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته مع الميرينجي.

ماذا قدم بيلينجهام أمام أتلتيكو مدريد؟

بيلينجهام .. أنت لست "سوبر مان"؟

بيلينجهام هذا الموسم، أنقذ ريال مدريد في العديد من المباريات وساهم في حصد الميرينجي، للكثير من النقاط جعلته متصدرًا لترتيب الليجا قبل مباراة الليلة، بل وتصدر قائمة الهدافين بخمسة أهداف.

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وقرر كارلو أنشيلوتي، الاعتماد على بيلينجهام بشكل كبير في قيادة هجوم الفريق في المباراة، سواء في الشوط الأول بالتعاون مع رودريجو، أو في الشوط الثاني مع خوسيلو، ولكن اللاعب الإنجليزي لم يظهر بالشكل المطلوب منه.

بيلينجهام في مباراة الليلة قدم واحدة من أسوأ مبارياته مع الميرينجي، إذ لم يتمكن من تسديد أي كرة على مرمى الروخي بلانكوس، واكتفى بصناعة فرصة واحدة فقط طيلة المباراة.

بيلينجهام، خذل كارلو أنشيلوتي للمرة الأولى، فقد عجز أمام تكتلات دفاع أتلتيكو مدريد، عكس المباريات الماضية التي كان فيها اللاعب هو كلمة السر في حصد النقاط.

فعند إصابة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، كان يتعين على كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الاعتماد أكثر على أحد لاعبي الفريق من أصحاب المهام الهجومية وليس الاعتماد على بيلينجهام.

إنقاذ بيلينجهام لريال مدريد، في الكثير من الأوقات لهذا الموسم حقيقة لا يمنع الاغفال عنها، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، كان ما يجب أن ينتبه إليه أنشيلوتي، ويستعد لمواجهة الفرق التي تعلم كيف تدافع بالشكل الصحيح، ويعلم أن بيلينجهام ليس "سوبر مان" ولن ينقذ الفريق في كل مباراة.