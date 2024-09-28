بيلينجهام عن فينيسيوس جونيور: تؤلمني رؤيته هكذا!

الإنجليزي الدولي يريد استيعاب زميله مجددًا في مدريد..

تعاطف الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد مع زميله في النادي الملكي فينيسيوس جونيور بعد حديثه عن العنصرية التي يتعرض لها.

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وقال بيلينجهام في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني: "فينيسيوس تحدث عن قضية العنصرية بشكل مؤثر للغاية، من الصعب علينا رؤيته هكذا".

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وأضاف: "لقد أصابني الانزعاج بعد رؤية فينيسيوس يتحدث بهذا الشكل، لأنني أعرف أنه شخص مرح ولا يريد أبدًا التحدث بهذا الاستياء".

وأردف: "فيني (فينيسيوس جونيور) تحدث عن عدم اللعب مجددًا او مغادرة إسبانيا، علينا أن ندعمه في مدريد كي يخرج من هذه المرحلة".

وتعرض فينيسيوس للعنصرية في عديد المرات داخل إسبانيا، ولكن مؤخرًا تعرض أحد المشجعين الذين مارسوا العنصرية ضده للحبس والمنع من دخول الملاعب 3 مباريات.

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وأثار فينيسيوس الجدل بعد التصريحات التي أدلى بها مطلع الموسم عن العنصرية في إسبانيا، فيما بدا مطالبة بنقل كأس العالم 2030 من بلاد الماتادور.