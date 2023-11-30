"جود يملك شيئاً لا يوجد في زيزو" .. أنشيلوتي يرد على مقارنات بيلينجهام بزيدان

النجم الفرنسي كان حاضراً في لقاء نابولي..

رد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على المقارنات بين نجم فريقه الحالي جود بيلينجهام والأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

وتألق النجم الإنجليزي الشاب مساء الأربعاء في قمة الملكي ضد نابولي بدوري الأبطال، إذ سجل وصنع في الانتصار 4-2 على الإيطاليين، بحضور زيدان في المدرجات.

وقال أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "المقارنة بين اللاعبين (زيدان وبيلينجهام) صعبة لأنهما من جيلين مختلفين".

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وأتبع: "جود يواجه التحديات بأسلوب لم يكن يمتلكه زيدان، وبالمقابل تمتع زيدان بمهارة فردية لا يتمتع بها جود".

وبهدف الأربعاء، بلغ بيلينجهام مجموع 15 هدفاً بكل المسابقات منذ وصوله إلى مدريد الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند.