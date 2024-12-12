"إنه جيد في كثير من الأمور" .. زين الدين زيدان يختار خليفته بريال مدريد

زيدان يشيد بخليفته في ريال مدريد...

أعلنت شركة أديداس، للملابس والأدوات الرياضية انضمام جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين يرتدون حذاء " بريداتور" الذي تنتجه الشركة وعلى رأسهم زين الدين زيدان.

وأشاد زيدان الأسطورة الفرنسية، ومدرب ريال مدريد السابق، بقدرات بيلينجهام، إذ يعتقد المدرب الفرنسي، أنه سيكون خليفته في كل شيء مع الفريق الملكي.

وقال زيدان في تصريحات عبر الفيلم الوثائقي لشركة "أديداس" - الذي يتحدث عن التأثير الهائل الذي أحدثته أحذية "بريداتور" على أرض الملعب وخارجه -: "أعتقد أن بيلينجهام خليفة جيد في الكثير من الأمور، كرة القدم، وللجماهير، ولريال مدريد، وللقميص، وللأحذية، وأنا سعيد لأنه جزء من عائلة أحذية بريداتور".

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ومن جانبه تحدث بيلينجهام، عن انضمامه لكوكبة النجوم الذين ارتدوا هذا الحذاء وقال: " لقد شاهدت بعض لاعبيني المفضلين وهم يرتدون هذه الأحذية أثناء نشأتي، مع زيدان، كان الأمر يدور حول الحركة بالكرة، المهارة، والإبداع في المواقف الصعبة".

جدير بالذكر أن بيلينجهام، شارك هذا الموسم مع ريال مدريد، في 19 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف وصناعة مثلهم، ويستعد لمواجهة رايو فاييكانو، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت المقبل.