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تامر أبو سيدو

بيلينجهام؟ تعليق مفاجئ من فولكروج على تألق نجم ريال مدريد!

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نجم ريال مدريد قدم موسمًا مذهلًا

أبدى نيكلاس فولكروج مهاجم ألمانيا سعادته ورضاه عن الفوز على المجر بهدفين دون رد في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأوروبية المقامة في بلاده حاليًا.

مهاجم بوروسيا دورتموند وصف النتيجة بالجيدة خاصة أنها جاءت أمام خصم قوي، مؤكدًا في نفس الوقت حاجة المانشافت للتطور والتحسن للمضي قدمًا في يورو 2024.

أحد الصحفيين فاجأ فولكروج بسؤال حول جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد، والذي حظي بموسم مذهل مع فريقه تُوج في نهايته بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن الإجابة كانت المفاجأة الأكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي سأل صاحب الـ31 عامًا عن مدى إعجابه باللاعب الإنجليزي، فكانت الإجابة من فولكروج "لا، لم يُثر إعجابي"، مرفقًا إياها بضحكة

فولكروج أشاد بمستوى مواطنه كاي هافرتز وأدائه طوال الموسم مع آرسنال، مؤكدًا سعادته بذلك وحاجة المنتخب الألماني لجميع لاعبيه في حالة بدنية وفنية ممتازة.

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