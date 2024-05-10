40 مليون يورو في انتظار الوصيف!

يترقب بوروسيا دورتموند حدثًا ضخمًا عندما يخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الإسباني ريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو المقبل.

وفجرت صحيفة "بيلد" الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن المكافآت التي سيحصل عليها دورتموند حال خسارته اللقب، ستكون أكثر بكثير مما يحققه إذا توجد بدوري الأبطال والسبب يكمن في لاعبه السابق، الإنجليزي جود بيلينجهام.

وأضافت: "قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذا ليس بسبب الجائزة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبطل والوصيف، بينما في مكافأة خاصة بعقد انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد".

وكان جود بيلينجهام قد انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 130 مليون يورو، لينفجر بقميص الملكي وترتفع قيمته السوقية إلى 180 مليونًا.

وأشارت "بيلد" إلى أن هناك بندًا في عقد انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد، يمنح النادي الألماني 25 مليون يورو كمكافأة حال مساهمة اللاعب الدولي الإنجليزي في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبإضافة الجائزة التقريبية البالغة 15 مليون يورو التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لوصيف دوري الأبطال، إلى قيمة مكافأة بيلينجهام (25 مليونًا) ليبلغ ما سيحصل عليه بوروسيا دورتموند، حال خسارته النهائي 40 مليون يورو.

على الجانب الآخر، إذا فاز بوروسيا دورتموند باللقب، فسيحصل على 20 مليون يورو التي يكافئ بها الاتحاد الأوروبي البطل، لكنه لن يحصل على مكافأة بيلينجهام، لذلك سوف تكسب المزيد من المال إذا خسرت مما لو فزت.