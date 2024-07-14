بيلينجهام بعد خسارة اليورو.. صب غضبه على صندوق مشروبات وزميله في ريال مدريد أنقذه

بيلينجهام ينفعل بعد خسارة اليورو...

انفعل جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، بعد خسارة منتخب بلاده لقب يورو 2024، على يد إسبانيا، وفقد اللاعب فرصة تحقيق لقبه الأول مع الأسود الثلاثة.

وكان المنتخب الإنجليزي، قد خسر أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل، في نهائي اليورو، الذي جمع بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وعقب صافرة نهاية المباراة، ظهر بيلينجهام وهو منفعل وصب غضبه على صندوق المشروبات، وركله بقوة وجلس وحيدًا في منتصف الملعب، وظهرت عليه ملامح الحزن.

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وحاول خوسيلو، اللاعب الإسباني، وزميل بيلنجهام السابق في ريال مدريد، مواساة النجم الإنجليزي، وجلس معه في محاولة للتخفيف عنه آثار الهزيمة.

وبهذا تستمر عقدة المنتخب الإنجليزي، في تحقيق بطولة اليورو إذ فشل الأسود الثلاثة من قبل في الفوز بالبطولة الأوروبية.

جدير بالذكر أن فرص بيلينجهام في الفوز بالكرة الذهبية قد اهتزت بعد تلك الخسارة، حيث كان يتم ترشيحه بشكل كبير بعد موسمه الأول المذهل في ريال مدريد.