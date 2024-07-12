بيلينجهام "المخيف"؟ داني أولمو يتحدى نجم ريال مدريد!

نجم لايبزيج يتحلى بالشجاعة قبل نهائي اليورو

يؤمن داني ألمو لاعب وسط لايبزيج ومنتخب إسبانيا، بأنه لا يوجد أي سبب يدعو للخوف من جود بيلينجهام نجم إنجلترا وريال مدريد قبل نهائي اليورو.

معركة محتدمة تنتظر إسبانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، بعد غد، الأحد، في إطار نهائي بطولة يورو 2024، وسط طموحات إنجليزية بلعب بيلينجهام دور البطولة مع الأسود الثلاثة مثلما فعل مع ريال الموسم الماضي.

وهو الأمر الذي قال عنه أولمو لبرنامج "El Larguero":"لست خائفًا من بيلينجهام، هو نقطة مرجعية هناك في إنجلترا، كرة القدم تُلعب من خلال حذائه ويحاول دائمًا أن يتواجد في خضم المعارك ويتداخل في كل لعبة".

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وأضاف:"بالنسبة لي، هو لاعب يجب أن ننتبه له خلال المباراة بكل تأكيد، ولكني لا أشعر بأي خوف من اللعب ضده".

وكان أولمو قد دخل التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا في اليورو بعد إصابة بيدري، وهو الأمر الذي استغله اللاعب على أكمل وجه، بالتسجيل في شباك ألمانيا بدور الثمانية، والمساهمة في هدف الفوز على فرنسا بنصف النهائي، والذي أحرزه جول كوندي في مرماه عن طريق الخطأ.

جدير بالذكر أن أولمو ارتبط بالرحيل عن لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بوجود أنباء حول اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته 55 مليون جنيه استرليني.