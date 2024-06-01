صفقة مثيرة للاهتمام بكل المقاييس

هل تتخيل أن بوروسيا دورتموند سيكسب إذا خسر نهائي دوري ابطال أوروبا أكثر مما سيكسبه إذا فاز به؟ إنها حقيقة.. والسبب جود بيلينجهام!.

حوار الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه مع صحيفة "آس" الإسبانية مؤخرًا، كشف تفصيلة هامة للغاية، حين قال إن صفقة بيلينجهام لم تكلف خزائن ريال مدريد 103 ملايين يورو فحسب.

بل إن فاتسكه قال بوضوح إنه "لو تم الانتقال بهذا الرقم لكان تفاوضًا سيئًا" مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة "أكبر من ذلك بكثير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا دفع الكل إلى التشكك حيال دفع قيمة الصفقة، المسجلة رسميًا في بورصة فرانكفورت كون بوروسيا دورتموند أحد المساهمين بها.

لكن صحيفة "آس" أشارت إلى أن ريال مدريد أبرم التعاقد مع شروط إضافية لصالح بوروسيا دورتموند تجعله قابلًا للحصول على 30.9 مليون يورو إضافية حال تحقيق بيلينجهام بعض الأهداف الفردية والجماعية.

مثلًا هناك بنود إضافية متعلقة بفوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، الحد الأدنى لدقائق اللعب، الأهداف، دخول القوائم القصيرة لجوائز الأفضل من قبل "فيفا".. بعضها شروط استوفاها بيلينجهام وربما قريب من استيفاء البعض الآخر.

هناك بند إضافي يتعلق بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (5 ملايين يورو) ودخول بيلينجهام في التشكيل المثالي للبطولة (مليونا يورو) وهذا ما يعني حصول بوروسيا دورتموند على 7 ملايين يورو في هذه الحالة من ريال مدريد حال فوز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا ودخول بيلينجهام التشكيل المثالي.

هل تعرفون أن هذا الرقم أكبر مما سيتحصل عليه بوروسيا دورتموند كفارق عن ريال مدريد إذا فاز أسود فيستفاليا باللقب؟ هذا بالضبط ما سيحدث، حيث إن الفائز باللقب يجني 20 مليون يورو، بينما يجني الوصيف 15.5 مليون يورو، أي إن المباراة في حالة الفوز بها سيجني دورتموند ما فارقه 4.5 مليون يورو فقط، بينما فوز ريال مدريد سيجعله يجني 7 ملايين.. يا لها من بنود غريبة!.