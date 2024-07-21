"أريد العدالة" .. بيليرين يثير الجدل بخصوص تصريحاته عن الكرة النسائية وروبياليس

المدافع الإسباني عُرف عنه آرائه القوية

خرج النجم الإسباني هيكتور بيليرين بتصريحات قوية بخصوص المساواة في عالم كرة القدم بين الرجال والسيدات، في أحدث القضايا التي أثار الجدل بسبب حديثه عنها بشكل صريح ومباشر كعادته في السنوات الأخيرة.

واشتهر الظهير السابق لبرشلونة وآرسنال دائماً بامتلاك آراء قوية في المواضيع ليس فقط المتعلقة بالرياضة وكرة القدم، ولكن الحياة الاجتماعية والسياسية بإسبانيا وحول العالم.

وقال بيليرين مع "كادينا سير": "ما أريده هو العدالة والمساواة وأن نحصل جميعاً على نفس الرواتب والحقوق كرياضيين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "كيف نفعل ذلك؟ لا أعرف بعد ولكن ما أعرفه أن كرة القدم للرجال يجب أن تقوم بالمساعدة أولاً لأننا نملك المنصة والموارد، يجب أن نتحمل المسؤولية".

وتحدث الظهير الأيمن عن الانتقادات التي يتلقاها: "البعض يقول إن بيليرين لا يلعب جيداً بسبب ملابسه خارج الملعب، نعتوني بالشاذ بسبب شعري".

وعن رأيه في قضية لويس روبياليس: "شعرت بظلم كبير لأن الانتباه تحول، لقد فازوا بكأس العالم والتركيز كله على رجل بعد كل ما قدمته تلك المجموعة من النساء".