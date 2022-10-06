بيليجريني: مورينيو سخر من رحيلي لملقة والآن يدرب روما!

بيليجريني لم ينس خلافاته القديمة مع مورينيو

من المقرر أن يواجه ريال بيتيس فريق روما في الدوري الأوروبي مساء اليوم على ملعب أولمبيكو، حيث سيعود جوزيه مورينيو للوقوف على خط التماس بجوار المدرب مانويل بيليجريني.

وكان لهذا الثنائي بعض المناوشات في التصريحات مع الصحافة والإعلام في وقت سابق، حينما تواجد البرتغالي في إسبانيا وتحديدًا مع ريال مدريد.

حيث قلل مورينيو من شأن بيليجريني، وتحدث عنه بصورة ساخرة بعد أن فقد الأخير مركزه مع الملكي ورحل إلى تدريب نادي ملقة.

ماذا حدث؟

المواجهة التي تجمع الثنائي جعلت بيليجريني يتحدث من جديد حول ما قاله مورينيو من قبل، كما أوضح أن موقفه بالرحيل إلى ملقة يشبه ما فعله البرتغالي حينما اختار أن يدرب روما.

حيث قال في مقابلة مع "La Gazzetta": "مورينيو مدرب لديه مسيرة رائعة وذهب لخيار ناضج من خلال تدريب روما، أتذكر عندما ذهبت إلى ملقة بعد ريال مدريد، أخذ مكاني، وقال إنه لن يدرب فريقًا مثل ملقة أبدًا".

وواصل: "هذه العبارة انتشرت بسرعة كبيرة، كنت فخورًا بالذهاب إلى ملقة لأنني أعيش في تحديات وكان ذلك مشروعًا جديدًا ووصلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أعتقد أن الأمر نفسه حدث مع مورينيو. لقد كان من نخبة كرة القدم ويعيش الآن مع التحديات أيضًا، مثل قيادة روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الفوز بدوري المؤتمر".

وأضاف: "لقد تلقى بعض الضربات التي جعلته ينمو، لم يدخل في تراجع ولكن كان هناك صراعات وقت خروجه من الأندية الكبيرة التي كان معها".

واختتم: "لهذا السبب، بدا لي اختيار روما خيارًا ناضجًا، وهي خطوة اتخذتها قبل 10 سنوات عندما ذهبت إلى ملقة. والآن لدى الجيلاروسي مدرب رائع يمكن أن يمنحهم قفزة حاسمة في الجودة، يبدو أنه هدف واضح بالنسبة لي لأنهم يوقعون مع لاعبين رائعين مثل ديبالا".