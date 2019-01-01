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بيليتش يُطالب إدارة الاتحاد بالحصول على 20 مليون ريال

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بيليتش
مدرب العميد السابق الذي رحل عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر
قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطاباً يُلزم إدارة العميد بسداد باقي مستحقات المدير الفني الصربي سلافين بيليتش مدرب الفريق في الموسم الماضي.

بيليتش كانت قد تمت إقالته من قيادة الاتحاد بقرار إداري بسبب سوء النتائج التي عانى منها خلال الدور الثاني من المسابقة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الخطاب الذي تلقته إدارة الفريق الاتحادي يقضي بضرورة دفع 20 مليون ريال للمدرب السابق المقال.

وأضافت الصحيفة أن هناك تحرك من قبل إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحايلي للتوصل مع المدرب السابق من أجل تخفيض المبلغ أو الوصول إلى اتفاق وتسوية ترضي الطرفين.

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إدارة الاتحاد تستهدف حاليًا تقسيم المبلغ إلى دفعات ميسرة بحيث لا تصعّب الوضع على النادي الذي عانى لسنوات طويلة مؤخراً من جراء الديون وتراكم الشكاوى عليه قبل أن تحل بسداد كافة الديون على الأندية السعودية في الموسم الماضي.

يُذكر أن بيليتش قد تعاقد مؤخرًا مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

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