بيليتش يُطالب إدارة الاتحاد بالحصول على 20 مليون ريال

مدرب العميد السابق الذي رحل عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطاباً يُلزم إدارة العميد بسداد باقي مستحقات المدير الفني الصربي سلافين بيليتش مدرب الفريق في الموسم الماضي.

بيليتش كانت قد تمت إقالته من قيادة الاتحاد بقرار إداري بسبب سوء النتائج التي عانى منها خلال الدور الثاني من المسابقة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الخطاب الذي تلقته إدارة الفريق الاتحادي يقضي بضرورة دفع 20 مليون ريال للمدرب السابق المقال.

وأضافت الصحيفة أن هناك تحرك من قبل إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحايلي للتوصل مع المدرب السابق من أجل تخفيض المبلغ أو الوصول إلى اتفاق وتسوية ترضي الطرفين.

تقارير صحفية برتغالية:

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▪️محاولات الزعيم لشراء كاريلو بشكل نهائي باءت بالفشل بسبب المطالب المالية الكبيرة للفريق البرتغالي

▪️الهلال بصدد إعلان تجديد الإعارة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة 🔜 pic.twitter.com/aaoFv8gepA — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 9, 2019

إدارة الاتحاد تستهدف حاليًا تقسيم المبلغ إلى دفعات ميسرة بحيث لا تصعّب الوضع على النادي الذي عانى لسنوات طويلة مؤخراً من جراء الديون وتراكم الشكاوى عليه قبل أن تحل بسداد كافة الديون على الأندية السعودية في الموسم الماضي.

يُذكر أن بيليتش قد تعاقد مؤخرًا مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.