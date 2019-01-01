بيلجريني: كنا الأكثر خطورة ونستحق الفوز

مدرب مانشستر سيتي مانويل بيلجريني نادم على إهدار فرصة الفوز على ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب مانويل بيلجريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن عدم رضاه على نتيجة مباراته أمام ليفربول والتي استضافها الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.

وقال مدرب الهامرز في تصريحاته بعد المباراة: "لقد خسرنا نقطتين، لقد أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، ولكننا قدمنا عطاءً جيدًا في المباراة".

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وتابع مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق حديثه وقال: "لقد حصلوا على هجمات غير مؤثرة باستثناء فرصة أوريجي، في المقابل حصلنا على ثلاثة فرص داخل منطقة الجزاء لديهم وكنا الأكثر خطورة واستحقينا الفوز، الفريقان دافعا بشكل جيد ولكني لست سعيدًا".

يذكر أن وست هام يونايتد يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد سبع وعشرين نقطة.