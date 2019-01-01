بيكيه ينضم لنادي الـ500 ضد بيتيس

مباراة واحدة تجعله ثامن المنضمين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على بعد خطوة واحدة من دخول نادي الـ500 مباراة بقميص النادي الكتالوني.

ومن المفترض تحقق ذلك الرقم حين يلتقي برشلونة بريال بيتيس يوم الأحد القادم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

وسيصبح بيكيه ثامن من يصل إلى هذا الرقم في تاريخ البلوجرانا، بعد تشافي هيرنانديز (767) وليونيل ميسي (697) وأندريس إنييستا (674) وكارلس بويول (593) وميجيلي (549) وفيكتور فالديس (535) وسيرجيو بوسكيتس (528).

بين هؤلاء، يصبح بيكيه سابع المنضمين لتلك القائمة من المنتمين إلى جيل برشلونة التاريخي والذي لمع بقيادة بيب جوارديولا بين 2008 و2012.

وكان بيكيه قد خاض مباراته الرسمية الأولى مع الكتلان في الثالث عشر من أغسطس 2008 ضد فيسلا كراكو البولندي في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة خسر افتتاحية الليجا ضد أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ويسعى لتصحيح المسار حين يستضيف بيتيس.