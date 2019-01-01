بيكيه يكشف عن موعد ومكان اعتزاله

هل تتحقق رغبة المدافع الإسباني؟

كشف جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة عن رغبته في المكان الذي يود الاعتزال فيه وفترة استمراره في الملاعب.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "أنا أمر بفترة جيدة مع فالفيردي، جميع المدربين لديهم نفس الأفكار وهي اللعب من أجل الفوز وقبل فالفيردي كان إنريكي ولم ألاحظ الفرق".

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وواصل: "هناك بعض الخيالات للأشخاص، نحن نقوم بعملنا ونحاول الفوز دائماً، فلسفة برشلونة فريدة ومميزة، كل مدرب له طريقة مختلفة ولكن أنا أتدرب هنا مع الفريق بنفس الأسلوب منذ أن وصلت النادي".

وأكمل: "هناك أسلوب ثابت مثل الاستحواذ والسيطرة على الملعب لذلك أعتقد أن العمل مع فالفيردي جيد".

وانضم صاحب الـ 32 عاماً، إلى الفريق الكتالوني منذ عام 2008 ليشارك مع الفريق منذ ذلك الحين في 322 مباراة.

وتطرق المدافع الإسباني إلى الحديث عن رغبته في مكان الاعتزال وقال: "بالنسبة لي، أريد الاستمرار مع برشلونة، إنه الحلم الأكبر للجميع".

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وتابع: "عندما كنت صغيراً كان حلمي هو ارتداء قميص برشلونة، أريد الاستمرار في الملاعب حتى 2022 ولكني لا أمتلك كرة بلورية لأعرف إذا كنت سأحقق ذلك أم لا".

جدير بالذكر أن بيكيه شارك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في 11 مباراة بالليجا سجل خلالها هدفاً وحيداً، كما شارك في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا.