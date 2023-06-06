بيكيه يفتح النار على برشلونة: الأبقار المقدسة رحلت والأزمات المالية مستمرة!

رد قوي من النجم المعتزل

خرج جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، للرد على الاتهامات التي طالته مع بعض النجوم بالفريق، حول التسبب في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي بسبب رواتبهم الضخمة.

بيكيه قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في منتصف موسم 2022/2023، وهو الأمر الذي خفف من تضخم الرواتب في برشلونة، قبل أن يلحق به جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس هذا الصيف بعد انتهاء عقودهما.

وقال بيكيه عبر حسابه على موقع تويتش بعد نهاية "دوري الملوك" الخاص به:"أنا سعيد بسبب تركي لبرشلونة، لأن ذلك أعطى النادي المساحة اللازمة لتخفيف الضغوط من ميزانية الرواتب، ولكن يبدو أن المشاكل مستمرة رغم كل ذلك".

وأضاف:"السؤال الآن، من يجب أن يذهب ويرحل عن النادي؟ قالوا إننا مسؤولون عن الأزمة الاقتصادية أنا وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، الآن غادرنا جميعًا ومع ذلك لا يمكنهم التعاقد مع لاعبين جدد".

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني وافقت على الخطة المقدمة من برشلونة بشأن الميزانية المستقبلية للنادي، وهو ما يمنح النادي الكتالوني المساحة الكافية لإعادة ليونيل ميسي إلى الفريق من جديد والقيام ببعض الصفقات الأخرى هذا الصيف.