بيكيه يغضب الجماهير: يمكن لبرشلونة الدفع لي بأموال بنك الحظ!

النجم الكتالوني يسخر من وضع ناديه المالي.

سخر جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق من وضع ناديه المالي الحالي في حديث له مع صانع المحتوى إيباي يانوس في ظل معاناة النادي الحالية.

جاء هذا خلال بث مباشر خاص بدوري الملوك "كينجز لييج"، حيث سأل إيباي بيكيه عما إذا كان لديه رواتب متأخرة لدى برشلونة.

وقال بيكيه وقتها أنه تخلى عن الحصول على أمواله عندما قرر أن يعتزل كرة القدم في منتصف الموسم، لكنه لم يتوقف هنا حيث سأله إيباي أيضًا عن إذا ما كان سيطالب بتلك الأموال قريبًا.

وهنا جاءت الإجابة المزعجة من قبل بيكيه، الذي أكد أنه لا يتوقع أن يستطيع النادي فعل ذلك، قائلًا: "يمكنهم فعل ذلك عن طريق أموال بنك الحظ".

جدير بالذكر أن بيكيه كان ضمن الأسباب في خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد وقوعه في عدة أخطاء في مباراة إنتر الحاسمة في دور المجموعات.