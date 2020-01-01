بيكيه يرد على سخرية كاسياس: كم مرة جلبت الكرة من الشباك؟

بيكيه وبويول يسخران من صورة كاسياس

سخر جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة ، وأسطورة الفريق كارليوس بويول من حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس بعد نشر الأخيرة صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام".

كاسياس هو من بدأ حرب السخرية حينما احتفل بيكيه بذكرى فوز البلوجرانا على ريال مدريد بسداسية لهدفين منذ 11 عامًا بتعليقه قائلًا 11+2=13 في إشارة إلى الرقم القياسي التاريخي لريال مدريد بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وبفارق كبير عن برشلونة صاحب الـ5 ألقاب فقط.

وهذه المرة جاءت السخرية مزدوجة حينما نشر كاسياس صورة له في حراسة مرمى ريال مدريد بمباراة كلاسيكو سابقة لُعبت في "كامب نو"

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بويول علّق على الصورة بقوله: "هل كنت تلعب وحدك في المباراة؟"

بينما تعليق بيكيه جاء صادمًا بقوله: "هل تتذكر كم مرة أعدت لنا الكرة من هذه الشباك؟ يا له من تصفيق حار".

كاسياس لعب 37 كلاسيكو في مسيرته، انتصر في 12 مباراة وخسر 15 وحسم التعادل 10 مواجهات، واستقبل 64 هدفًا ولم يخرج بشباك نظيفة سوى في 6 مباريات فقط.

الجدير بالذكر أن كاسياس قد أعلن في الفترة الماضية نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، فيما يُنظر إلى بيكيه أنه سيكون رئيسًا لبرشلونة في يوم من الأيام عند اعتزاله الساحرة المستديرة.