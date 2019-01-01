بيكيه يخطط لتغيير نظام السوبر الأوروبي

ما هي فكرة بيكيه لشكل السوبر الأوروبي الجديد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يخطط جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، إلى تغيير نظام بطولة السوبر الأوروبي واضعًا خطة للشكل الجديد.

بيكيه اشترى نادي أندورا كما ينظم بطولة كأس دايفز في التنس.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ بيكيه يرغب في تغيير شكل بطولة السوبر الأوروبي لتضم بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب عددًا من أفضل الفرق الأوروبية.

وأوضحت أنّ نظام البطولة سوف يشبه بطولة كأس ديفيز التي يرغب في تنظيمها برياضة التنس.

وبحسب الإذاعة فإن بيكيه اجتمع بالفعل مع مسؤول من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لعرض الفكرة تمهيدًا لإقناع الاتحاد الأوروبي بها.

برشلونة أكثر فريق تتويجًا ببطولة السوبر الأوروبي بواقع 5 مرات كما حققها بيكيه 3 مرات بقميص النادي الكتالوني.