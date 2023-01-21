بيكيه يختار بديل بوسكيتس في برشلونة

بيكيه يتدخل في اختيار بديل بوسكيتس!

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني يقيم اللاعب داني باريجو، ليكون بديل قصير الأجل لنجم الفريق سيرجيو بوسكيتس.

ويبلغ بوسكيتس من العمر 34 عامًا، في المقابل يبلغ اللاعب باريجو نجم فياريال 33 عامًا.

وكان جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة يقدم المشورة دائمًا لداني باريجو، الذي يمثله بدوره أرتورو كاناليس الوكيل السابق لبيكيه والذي أصبح الآن شريكًا أساسيًا في شركة كاناليس التي تدير أيضًا شؤون تشافي.

وجعل بيكيه عددًا قليلاً من اللاعبين قريبين من الوكيل الذي كان مسؤولاً عن شؤون باريجو منذ عام 2017.

وكان باريجو يطمح إلى اللعب مع برشلونة كواحد من أحلامه وقبل موسمين تعهد بيكيه بشكل غير مكتوب بتحقيق ذلك، والآن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الالتزام قد تم الوفاء به أم لا.

وكشفت صحيفة "آس" عن اختلافات اللاعب باريجو عن بوسكيتس، فقالت أن نجم فياريال لاعب بجودة لا جدال فيها ويطلق تشافي عليه "أنيق"، وكان دائمًا يتمتع بقوة هجومية عن بوسكيتس.

وأشارت الصحيفة، أن الصفقة إذا تمت ستكون غريبة إلى حد ما بسبب كبر عمر اللاعب، واستمرار عقده مع فريقه حتى عام 2024.