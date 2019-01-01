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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بيكيه يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الليجا

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مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يضيف رقمًا قياسيًا جديدًا لمسيرته

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

سيصبح المدافع الإسباني جيرارد بيكيه هو ثالث مدافع يخوض 300 مباراة أو أكثر في الليجا، وذلك بعد مشاركته مع فريقه برشلونة ضد بلد الوليد في الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

ويأتي بيكيه في المركز الثالث بعد زميله السابق في البلوجرانا كارلوس بويول صاحب الـ 392 مباراة، وميجيل صاحب الـ 391 مباراة.

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بيكيه البالغ من العُمر 32 عامًا يلعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2008، وتوج معه بالليجا سبع مرات، وبكأس ملك إسبانيا ست مرات، وبكأس السوبر الإسبانية ست مرات.

على المستوى الأوروبي توج بيكيه مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، فضلًا عن تتويجه بها مرة مع مانشستر يونايتد، وفاز مع البلوجرانا أيضًا بالسوبر الأوروبي في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

على المستوى الدولي توج بيكيه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم عام 2010 ويورو 2012.

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