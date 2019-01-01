بيكيه يحصل على ملكية نادي جديد بعد أندورا

لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه يحصل على ملكية نادي جديد عن طريق الشركة التي يمتكلها والتي تدعى كوزموس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة قد حصل على ملكية نادي جيمناستيك دي مانريسا" اليوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن شركة كوزموس التي يمتلكها ويديرها بيكيه قد سيطرت على أسهم النادي.

وذكرت الصحيفة أن البيع تم بحضور ٨٠٪ من المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية، الذين وافقوا على عملية البيع لصالح شركة لاعب برشلونة.

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وتعهدت شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه أن تقوم بتطوير ملعب النادي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أحد أسباب موافقة الجمعية العمومية على البيع.

ولا يعد ذلك النادي هو الأول في مسيرة بيكيه الإدارية، حيث قام لاعب برشلونة بشراء نادي أندورا بشكل رسمي في عام ٢٠١٨.

جدير بالذكر أن بيكيه له استثمارات رياضية عديدة وضخمة في عدة مجالات آخرى من ضمنها رياضة التنس، حيث يملك الحقوق الخاصة بكأس ديفيز للمنتخبات.