بيكيه: ماجواير قادر على إعادة مانشستر يونايتد للقمة

بيكيه يعود للحديث عن فريقه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، للحديث عن فريقه القديم مانشستر يونايتد وأشاد بتعاقد الأخير مع المدافع هاري ماجواير من ليستر سيتي.

يونايتد حطم الرقم القياسي لأغلى مدافع في التاريخ عندما ضم ماجواير مقابل 80 مليون جنيه استرليني في وقت سابق هذا الصيف.

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وقال بيكيه مع "إكسبريس": "الأمر حدث في الماضي مع ريو فيرديناند، ثم مع فان دايك، ثقافياً الإنجليز يستثمرون كثيراً في المدافعين الجيدين".

وأضاف: "ماجواير مدافع ممتاز، أتمنى أن يعود مانشستر معه للقمة، في السنوات الأخيرة الفريق يحارب للعودة لدوري الأبطال، يجب عليهم محاولة الفوز بالبريميرليج".

وأردف بيكيه: "أتمنى مع ضم ماجواير الفريق يعود للقمة، سولشار يبدو شخصاً رائعاً، التقيته في لقاء دوري الأبطال الموسم الماضي، يقوم بعمل طيب، سنرى كيف سيكون الموسم".

وختم: "حظيت بأيام رائعة في مانشستر رفقة لاعبين مثل رونالدو، روني وجيجز، أن تلعب مع هؤلاء اللاعبين أصحاب الخبرات ساعدني كثيراً في برشلونة".

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ولعب بيكيه في صفوف يونايتد ما بين عامي 2004 و2008، وخاض 23 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.