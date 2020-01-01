بيكيه: قد أكون رئيسًا لبرشلونة يومًا ما وأحلم ببقاء ميسي

جوارديولا أفضل مدرب عملت معه..

فتح جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة ، الباب أمام أن يصبح رئيسًا للنادي الكتالوني في المستقبل، في وقتٍ أكد فيه أنه يأمل في أن يبقى ليونيل ميسي بكامب نو.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات رئاسة برشلونة مطلع عام 2021 بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، بالطبع لن يشارك بيكيه فيها ولكن مستقبلًا لا يستبعد قيامه بذلك.

ليونيل ميسي بدوره قرر مغادرة برشلونة الصيف الماضي قبل أن يعدل عن قراره ويعلن استمراره حتى نهاية عقده الصيف المقبل، ويأمل بيكيه في تراجعه واستمراره حتى الاعتزال بالقميص الكتالوني.

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بيكيه قال "في الانتخابات المقبلة لا أستطيع الترشح، ولكنك لا تعرف أبدًا المستقبل، أنا شديد الذكاء وأود أن أساعد النادي المفضل لي بأفضل صورة ممكنة".

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كما أضاف "أريد أن أكون مستعدًا بصورة جيدة إذا رأيت أنه يمكنني المساعدة، إن لم يكن ذلك فهو وهم، لكنك لا تعرف".

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أما عن ميسي "علينا أن نسأل ليو، لا أعرف، نأمل في استمراره، إنه قرار شخصي للغاية وسنرى. طالما استمر في برشلونة فهناك أمل في أن يبقى ونأمل أن يتم إغراؤه بالاستمرار".

وعن رحيل لويس سواريز "لقد شعرت بالأسف الشديد عندما غادر لويس ، قضى سنوات عديدة وتقاسمنا أشياء كثيرة، نلتقي دائمًا في الملعب وخارجه، يبدوالأمر كما لو كانوا كان زميلا في المدرسة".

وأتم متحدثًا عن المدرب الأفضل في مسيرته "بيب جوارديولا عبقري، إنه في مستوى آخر أما على المستوى الإداري فالسير أليكس فيرجسون، أيضًا هناك إنريكي وفالفيردي وديل بوسكي، لعبت معهم كثيرًا وحققنا العديد من الألقاب".

الجدير بالذكر أن بيكيه تعرض لإصابة قوية في ركبته من شأنها أن تبعده عن الملاعب لمدة طويلة قد تصل إلى نهاية الموسم الحالي.