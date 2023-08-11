بيكيه عن صورته الشهيرة مع نيمار: "لو عرف الناس ما حدث"!

جيرارد بيكيه يكشف عن كواليس صورته الشهيرة مع نيمار في 2017.

كشف جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، كواليس الصورة التي جمعته بالبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان في 23 يوليو 2017.

بيكيه كان قد نشر صورة رفقة نيمار معلقًا عليها "سيبقى"، على الرغم من التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لو علم الناس ما حدث، كانت ليلة في نيويورك، لكن الأمور معي خرجت عن السيطرة قليلًا".

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وبسؤاله عما إذا كان يعلم أن نيمار سيرحل قال بيكيه: "كنت أعلم بنسبة 100%، لكنني في تلك اللحظة لم أكن في وعيي، حيث كان الوقت متأخرًا".

الفريق الكتالوني كان في جولة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017 في 23 يوليو، والتقط بيكيه الصورة مع نيمار بعد ساعات من تسجيل البرازيلي الهدفين في فوز البارسا بنتيجة (1-2) في مباراة ودية ضد يوفنتوس أجريت على ملعب ميتلايف.

وبعد أسبوعين من نشر الصورة، قام باريس سان جيرمان بتفعيل الشرك الجزائي في عقد نيمار بقيمة 222 مليون يورو وضمه إلى صفوفه.