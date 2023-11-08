بيكيه: بطولات ريال مدريد لا يتذكرها أحد، ورفضت هذا الطلب من تشافي!

أبدى رأيه كذلك في قضية نيجريرا

كشف جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، عن موقفه من إمكانية العودة مرة أخرى للمشهد من خلال الترشح لمنصب رئيس النادي الكتالوني.

بيكيه الذي اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في منتصف الموسم الماضي، تحدث مع جوردي باستي في لقاء مطول على إذاعة راديو كتالونيا، ليتطرق إلى العديد من الجوانب والكواليس الهامة ورؤيته للوضع الحالي لناديه السابق.

وقال بيكيه عن إمكانية ترشحه لرئاسة برشلونة:"الأمر معقد بالغاية، لو قمت بمقارنة ما ستحصل عليه وما ستخسره ستجد أن الخسارة مؤكدة، ولكن لو كان علي مساعدة النادي سأفعل ذلك بسبب كل ما فعله برشلونة من أجلي، يجب وضع مصلحة النادي فوق أي فائدة مالية أو معنوية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما بالنسبة لقضية خوسيه نيجريرا:"هم الآن في منتصف عملية التحقيق لذلك عندما ينتهي كل شيء سيكون من الممكن شرح الأمر بشكل أفضل، لقد عايشت ذلك لسنوات عديدة ومن المخيف أن يقولون إننا فزنا بسبب الحكام، في معظم المباريات حققنا الفوز بأفضلية ساحقة".

مصطلح "المدريدية الاجتماعية":"هذه دولة بها العديد من الناس من مدريد أكثر من برشلونة، لذلك سيقف الكثيرون بجانبهم ودورنا هو إزعاجهم".

وواصل حديثه:"ريال مدريد الحالي هو أكثر ما يعبر عن حالة النادي، الفريق يفعل القليل ويحصل على نتائج في النهاية، تجدهم على قيد الحياة في فبراير بجميع المسابقات وفي مرحلة متقدمة من دوري أبطال أوروبا".

وأكمل:"عندما نفوز بدوري أبطال أوروبا يتذكرنا الجميع للأبد، ولكن الأمر يختلف معهم، دوري الأبطال الأخير لهم كان بمثابة المعجزة لأنهم كانوا متفوقين في كل مرحلة ولكن لن يتذكر أحد هذه البطولة".

علاقته بلويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني:"لم نتحدث بعمق منذ واقعة القبلة، ما حدث معقد للغاية والأمر يشبه الحال في السياسة، الناس يصبحون عاطفيين للغاية".

رأيه في فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام:"لطالما أحببت اللعب ضد هذا النوع من اللاعبين، يكون عليك التركيز بشكل شديد ضدهم وأكثر ما يحفزني هو التحديات، بالنسبة لبيلينجهام فهو لاعب عظيم متكامل لديه كل شيء".

متابعته لمباريات كرة القدم:"تابعت الكلاسيكو وبعض المباريات لأندورا، لا أتابع أي مباراة قادمة من ريال مدريد".

علاقته بالمدرب تشافي هيرنانديز:"لم أتحدث معه منذ اعتزالي، ربما مرة وحيدة يوم الاحتفال بالدوري وأخبرني أنه يريد حضوري ولكني لم أحضر، تحدثت مع لابورتا فقط وبصورة جيدة للغاية".

وفي نهاية حديثه شدد بيكيه على ضرورة الصبر على تشافي والتمسك باستمراره في برشلونة، لإيمانه بعدم وجود أي شخص أفضل منه لتدريب الفريق الكتالوني.