الحرب مستمرة .. شاكيرا ترد على بيكيه برسالة قوية إلى "من خانوها"!

المطربة الكولومبية تهاجم مدافع برشلونة السابق بشكل مبطن

مسلسل جيرارد بيكيه وشاكيرا لا يزال مستمرًا، تصريحات من هنا وهناك بعد انفصالهما، حيث قررت المطربة الكولومبية الرد على ما قاله نجم برشلونة السابق.

"أتمتع بالهدوء الدائم، أعرف العالم الذي نعيش فيه، الجميع يريد أن يدلي برأيه ويكون له وجهة نظر، وسائل الإعلام تسيطر على الأمر وتريد البيع، ولكني سعيد وأقضي وقتًا رائعًا وأنا محاط بعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفوني حقًا، كما امتلكت القدرة على اللعب للنادي الذي أحببته لأكثر من 20 عامًا، لدي أطفال رائعون وعائلة عظيمة وبعض أصدقاء العمر، قمت بإنشاء دوري الملوك مؤخرًا، وسنرى ما يخبئه لي المستقبل، لأنه في النهاية الحياة قصيرة وعلينا الاستمتاع بها".

هذا ما قاله بيكيه في حوار مع شبكة "سي إن إن"، ليُعيد إحياء قصته مع شاكيرا من جديد، لتخرج هي الأخرى في تصريحات لمجلة "جي كيو" الشهيرة قائلة:"لقد أدركت أن الصداقة أطول من الحب، لم أكن أعلم أن الأمر كذلك، لقد أخذت مني الحياة حبيبًا ولكنها أعطتني الكثير من الأصدقاء".

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وأضافت:"لم أكن أعلم أبدًا أنني محبوبة بهذه الطريقة، كان علي أن أفعل شيئًا صحيحًا في حياتي حتى يكون لدي الكثير من الأشخاص الذين يحبونني، البعض قاموا بخيانتي وأداروا ظهورهم لي وانفجروا".

وفي نهاية حديثها وجهت شاكيرا رسالة مبطنة أخرى إلى بيكيه، قائلة إن هناك بعض الأشخاص الذين تخلوا عنها عندما كانت في أشد الحاجة إليهم، وأشارت إلى أن عملية التعافي ستكون طويلة وستتطلب منها الانشغال في العمل والخروج بعدة ألبومات غنائية.