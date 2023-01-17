بيكيه ربح أكثر من برشلونة وريال مدريد .. الكشف عن توزيع أموال السوبر الإسباني

بيكيه ربح أموالًا أكثر من برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني.

جاءت بطولة السوبر الإسباني 2023 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لتمنح جيرارد بيكيه أموالًا أكثر من برشلونة وريال مدريد بطل ووصيف المسابقة على الترتيب.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تلقى 40 مليون يورو نظير إقامة البطولة في السعودية، حصل منها ريال مدريد وبرشلونة على 2.8 مليون يورو لكل منهما.

بينما حصل نادي فالنسيا على 1.7 مليون يورو، فيما جنى نادي ريال بيتيس 750 ألف يورو فقط.

بينما حصلت شركة بيكيه، المعتزل في نوفمبر الماضي، على عمولة قدرها أربعة ملايين يورو، وهو رقم يقترب مما حصل عليه ريال مدريد وبرشلونة مجتمعين.

وتبقى للاتحاد الإسباني لكرة القدم مبلغ 23.7 مليون يورو بعد تلك النفقات، من المقرر إعادة توزيع 20 مليون يورو في كرة القدم الإسبانية.

بيكيه واجه أزمة حقيقية في سبتمبر 2019، بسبب تسريب لحديثه مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول تنظيم السوبر في السعودية، والعمولات التي حصلت عليها شركة لاعب برشلونة لإتمام الصفقة، لكن يبدو أن الأمور كانت في صالح بيكيه في نهاية المطاف.