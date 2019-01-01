بيكيه: دمرت منزل السير أليكس وعانت كثيراً في مدينة مانشستر

مدافع برشلونة يتذكر أيامه في مدينة مانشستر الإنجليزية

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الحالي، عن كواليس فترته مع مانشستر يونايتد وكيف دمر منزل السير أليكس فيرجسون.

وشارك بيكيه مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2004 إلى 2008 قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة.

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وقال بيكيه في فيلم برشلونة الوثائقي: "لقد عانيت كثيراً في مدينة مانشستر، انتهى المطاف بي أكثر من مرة في مركز الشرطة، ولكني أفضل ألا أتحدث عن هذا".

وواصل: "المدينة ليست بهذا السوء الذي تتصورونه، وليست هادئة كما يظن البعض".

وتطرق المدافع الإسباني إلى الحديث عن موقف طريف دار بينه وبين السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر.

وقال صاحب الـ 32 عاماً: "استأجرت منزلاً من السير أليكس، وبعدها اشتريت أرنباً ولكنه دمر المنزل ودمر جميع المقاعد، وحين غادرت اكتشف السير أليكس ما فعلته واتصل بي كان غاضباً".

وتابع: "قبل يومين من عيد الميلاد، تركنا مركز التدريب وتركنا سياراتنا وحصلنا على حافلة وذهبنا إلى حفلة في إحدى الحانات".

وأكمل: "في اليوم التالي وفي غرفة خلع الملابس وجدنا السير أليكس في انتظارنا، قام بتوبيخنا، كاد أن يدمر ساقه بعدما ركل مقعد من الألمونيوم".