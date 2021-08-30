بيكيه: بيريز جرحني ومبابي لن ينتقل بسهولة لريال مدريد

بيكيه يكشف عن جرح سببه له رئيس ريال مدريد ويوضح سبب صعوبة انتقال مبابي لريال مدريد

يعتقد جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة أن وصول الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مرهون بقدرة ناديه الفرنسي على جلب بديل.

وفي الوقت ذاته تطرق بيكيه لحنكة فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الذي تسبب في جرح قديم لمدافع برشلونة.

ماذا قال بيكيه عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

تحدث بيكيه في برنامج إيباي إيانوس عبر تويتش قبل مواجهة باريس سان جيرمان وريمس: "تيتو فلورين- فلورينتينو بيريز- كان رجل استراتيجيًا دائمًا وظهر ذلك. انتقال لويس فيجو جرحني، لا يمكنك تخيل ذلك، يمكنك توقع أي شيء من فلورين".

وتابع بيكيه عن صفقة مبابي المنتظرة لريال مدريد "بالنسبة لي ناصر – اخليفي رئيس باريس- لن يدع مبابي يرحل إلا إذا كان له بديل. بغض النظر عما إن كان سيبقى أم لا فنحن أكثر من خُدم، صديقنا ناصر يضمن وجود نجوم هناك في الدوري الفرنسي".

وتمتلك الشركة التي يملكها بيكيه حقوق بث الدوري الفرنسي في إسبانيا هذا الموسم بعد انتقال زميله السابق وقائده في برشلونة ليونيل ميسي إلى باريس.

وفاز باريس سان جيرمان بهدفي الفرنسي كيليان مبابي أمس الأحد على ريمس في الدوري الفرنسي.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي وقدم بالفعل عرضًا لناديه الفرنسي وإن تمت الصفقة ستكون خلال آخر يومين في أغسطس قبل غلق باب سوق الانتقالات.

ماذا قال بيكيه عن اجتماع ميسي ونيمار مجددًا؟

وتطرق بيكيه للحديث عن شراكة زميليه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ونيمار مجددًا في باريس وقال: "يعرفان بعضهما البعض كثيرًا، بينهما تفاهم كبير؛ بمجرد النظر في أعين بعضهما يتفاهمان، واحد يفتح مساحة والآخر يعطه الكرة؛ سيكون ذلك مألوفًا حقًا".

وحذر بيكيه، ميسي، من صعوبة الدوري الفرنسي "الدوري الفرنسي بدني جدًا. ليو سيجد صعوبة في التأقلم لكنه سيتجاوز ذلك بسرعة، لا أعرف إن كان سيلعب لنصف ساعة. لكني واثق من محاولته للتسجيل".

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