بيكيه: كابوس ليفربول يمكن أن يتكرر ونريد بقاء فالفيردي

مباراة وعودة ملحمية لبطل أوروبا على حساب البلوجرانا الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، مباراة ليفربول بدوري الأبطال الموسم الماضي بالكابوس، وأكد أن اللاعبين لم ينسوها بعد.

برشلونة كان قد تفوق ذهاباً بثلاثية نظيفة، ثم سقط في لقاء العودة بأنفيلد برباعية ضمن مجريات دور النصف نهائي لدوري الأبطال.

إدارة برشلونة تجتمع من أجل ما تبقى من الميركاتو

وقال بيكيه مع "إل بايس": "كان من الصعب التعافي معنوياً لأن رغم مرور الأيام لا ننسى الهزيمة، لكن يجب التعافي من الوضع الصعب".

وأضاف: "لا يجب أن نعذب أنفسنا، هي من أكبر الهزائم، ولكن تلك هي الرياضة، الأمر كابوس ويمكن أن يتكرر ويجب التعلم منه حتى نحقق دوري الأبطال من جديد".

وواصل بيكيه: "كل شيء كان خاطئاً، مع الهدف الأول بدأنا نفكر في روما، وبعد الثاني أصبح الأمر مكرراً، مخك يتوقف عن العمل، اللعب في أنفيلد له عامل والضغط العالي كذلك".

بيكيه يطالب بعودة نيمار إلى برشلونة

وتحدث بيكيه مع "تيلي ديبورتي" عن الموسم المحلي الماضي: "دائماً أقول إن الفوز بالليجا يجعل الموسم جيداً، ولكن هناك شيئاً مريراً لأن التوقعات كانت أكبر".

وأردف: "فالنسيا في الكأس سجل هدفين، ونحن ردينا الفعل وسجلنا هدفاً رائعاً وكدنا نتعادل، أهنيء أنفسنا وهم كذلك، قرارات استمرار الجهاز الفني لا نتحكم بها، ولكن نريد استمرار فالفيردي".

وختم: "عندما لا تفوز تلوم غياب اللاعبين، يجب تقييم المستوى الفردي، نحن برشلونة، ونحن مطالبون بالفوز بكل البطولات".

ويلعب برشلونة في اللقاء المقبل ودياً أمام نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية.